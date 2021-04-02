台鐵太魯閣號重大事故，台中市長盧秀燕第一時間指示相關局處組成跨局處小組展開相關行動及關懷機制，消防局特搜大隊已整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命，可隨時投入救援。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台鐵太魯閣號重大事故，台中市長盧秀燕第一時間指示相關局處組成跨局處小組展開相關行動及關懷機制，消防局特搜大隊已整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命，可隨時投入救援。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，台中市長盧秀燕得知消息後，第一時間指示相關局處組成跨局處小組展開相關行動及關懷機制，包括消防局特搜大隊已整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命，可隨時投入救援，民政局與社會局持續掌握傷亡人員名單，並隨時啟動社工關懷及救助。

市府表示，消防局特搜大隊已整備相關人員、車輛及裝備器材，共計25名消防人員、2隻搜救犬、8部各式救援車輛及搜救器材（含油壓破壞器材、電動破壞器材、軍刀具、重型救援器材、支撐器材等），目前與消防署特種搜救隊保持密切聯繫，若有需要隨時投入救援。

民政局長吳世瑋說，已請全市各里里長協助調查，掌握里內有無民眾搭乘此班列車；民政局表示，若民眾已獲知有市民搭乘此列車，亦請主動通報里長，市府將提供相關慰助及行政協助。

社會局長彭懷真表示，此案花蓮縣政府已啟動社工關懷，市府持續與衛福部保持聯繫，掌握傷亡名單是否有台中市民，社會局將立即啟動關懷機制，提供急難救助，並由社工1對1關懷訪視慰問，協助家屬相關事宜及連結資源。

(中時 )