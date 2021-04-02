台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，台中市長盧秀燕得知消息後，第一時間指示相關局處組成跨局處小組展開相關行動及關懷機制，包括消防局特搜大隊已整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命，可隨時投入救援，民政局與社會局持續掌握傷亡人員名單，並隨時啟動社工關懷及救助。
市府表示，消防局特搜大隊已整備相關人員、車輛及裝備器材，共計25名消防人員、2隻搜救犬、8部各式救援車輛及搜救器材（含油壓破壞器材、電動破壞器材、軍刀具、重型救援器材、支撐器材等），目前與消防署特種搜救隊保持密切聯繫，若有需要隨時投入救援。
民政局長吳世瑋說，已請全市各里里長協助調查，掌握里內有無民眾搭乘此班列車；民政局表示，若民眾已獲知有市民搭乘此列車，亦請主動通報里長，市府將提供相關慰助及行政協助。
社會局長彭懷真表示，此案花蓮縣政府已啟動社工關懷，市府持續與衛福部保持聯繫，掌握傷亡名單是否有台中市民，社會局將立即啟動關懷機制，提供急難救助，並由社工1對1關懷訪視慰問，協助家屬相關事宜及連結資源。
(中時 )
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