台鐵太魯閣號發生慘重傷亡事故，行政院除被質疑遲未核定台鐵總體檢報告，又傳出原本規畫成立改善推動小組，但至今都未成立。對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇揆去年以特別指示副院長，透過專案會議的方式執行，功能不亞於政委主持的推動小組，重點是真正推動執行，不用太在意名稱及形式。

太魯閣事件後，2019年台鐵總體檢報告成關注焦點，有媒體報導，2019年2月21日交通部發給鐵道局的一紙公文內容提到，總提檢報告已由交通部轉交台鐵局執行並接受管考；跨部會需協調部分，請台鐵先盤點具體建議，以便行政院成立專案小組後，提請相關部會協助。不過，至今行政院未成立改善推動小組。

對此，羅秉成表示，台鐵總體檢報告是一個內部調查，供為決策參考的資料，併發通函給各部會機關辦理，其中144項改善建議，至今已完成109項，交通部也督導台鐵來辦理改善。

羅秉成說，早在去年就由副院長召開相關會議，就鐵道安全跨部會討論，是否成立推動小組不是重點，也並非沒有成立專案小組就不能推動改革，尤其是蘇揆在處理事務的作法上，不希望有太多疊床架屋的任務型組織。

羅秉成強調，從非洲豬瘟、防疫、抗旱等都沒有推動小組，而是由蘇揆主導緊盯所有部會相關政策後續執行，透過其政治意志跟決策執行力，及時有效的機動處理，況且去年特別指示副院長專案會議執行，功能不亞於推動小組。

(中時 )