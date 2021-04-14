日本政府昨天在內閣會議拍板將把福島第一核電廠廢水排入大海，預定於2年籌備期後開始實施。對此，行政院發言人羅秉成今表示，行政院原能會已於本月12日正式以書面向日方表示反對的立場，要求日方在周邊國人民安心並確保安全前，不應做出此決議。

針對日本政府近日宣布福島第一核電廠擬於兩年後排放含氚廢水之爭議，羅秉成表示，此事政府早已密切關注，外交部、駐日代表處等相關部門，日前已多次向日方表達環保團體與國人憂慮與反對之意。

羅秉成說，行政院原能會於本月12日正式以書面向日方表示反對的立場，並要求日本政府必須提供各種海域影響的預測分析數據，也要求加速並緊密進行台日雙方相關技術交流與資訊分享，並積極提供周邊各國東京電力公司就相關執行方案的申請與審查進度，以及處置方法的安全性等相關資訊。

羅秉成呼籲，此事日本政府宜再三思，並應以公開，透明的負責態度，對包括我國在內可能因此受影響的周邊國家，主動並充分揭露相關資訊，在周邊國家人民安心並確保安全前，不應做出排放核廢水的決定。

羅秉成強調，政府將會持續跨部會合作，精進台灣周邊海洋的相關監測作為，保護海洋生態並保障漁民權益。

(中時 )