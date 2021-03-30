英國《衛報》30日報導，由於目前新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打速度太慢，導致病毒仍持續出現變異，許多醫界專家憂心，第一代疫苗可能將在1年內失效，需要更新的疫苗才足以遏止疫情。

根據報導，由聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）、樂施會（Oxfam）、國際特赦組織（Amnesty International）等組織組成的人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance），針對包含流行病、病毒、感染科等來自全球28國的77名專家進行調查，結果十分嚴峻：2/3的專家認為疫苗將在1年內失效、1/3認為疫苗將在9個月或更短時間內失效。

88%來自約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）等著名醫療機構的受訪專家，則將原因歸咎於許多國家雖疫情嚴重，但疫苗施打率卻難以提升，導致病毒有機會持續進行變異。

雖然輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等疫苗採用的信使核糖核酸（mRNA）技術，能在相對較短的時間內針對變異病毒進行調整，但這類疫苗不僅製造困難、不易運送，且價格昂貴，低收入國家根本負擔不起。目前歐美富裕國家可能已有1/4以上的人口接種疫苗，相較之下，南非與泰國等國家還不到1%，不少國家甚至還沒開始施打。

「疫苗全球取得機制」（COVAX）目前的目標，是在今年內讓低收入國家的疫苗接種率至少達到27%，但他們也承認這「不夠好」。人民疫苗聯盟主席勞森（Max Lawson）呼籲，各新冠肺炎疫苗開發商應全面分享技術，加速全球疫苗施打進度，才不會讓疫情捲土重來。

(中時新聞網)