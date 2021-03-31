台南市鼓勵民眾使用低汙染排放機車，考量南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區等偏遠地區及中低收入戶有一定數量使用老舊機車當代步工具，今年規畫更優惠換購或新購低汙染車輛補助方案，最高可獲3.2萬補助。

環保局指出，若淘汰2003年12月31日前出廠的二行程機車，換購電動二輪車並搭配環保署、經濟部補助，偏遠地區最高可獲2.7萬補助、中低收入戶最高可獲3.2萬補助，幫助分擔換車壓力。

台南市長黃偉哲表示，維護空品 人人有責，二行程機車因燃燒原理不同，排放碳氫化合物是四行程機車的20倍，有加速汰除需要，去年全市淘汰7.4萬輛1~4期燃油機車，近2年淘汰3.7萬輛二行程機車，今年趁勝追擊，請把握機會。

環保局長謝世傑說，老舊機車車況不穩定，易產生對空氣不好的青白煙，提醒市民朋友出廠滿5年燃油機車務必定期檢驗搭配保養，讓車子隨時保持最佳狀態。家中如有老舊機車應每年定檢重視保養維修，也建議及早汰換。

今年淘汱老舊機車換購低汙染車輛補助，針對偏遠地區／中低收入戶補助項目及金額如下(內含環保署、經濟部及本局補助)：

1.淘汰老舊機車換購電動機車高補助2.2萬／2.5萬元。

2.92年12月31日前出廠之二行程機車換購電動二輪車最高補助2.7萬／3.2萬元。

3.淘汰老舊機車換購七期燃油機車最高補助6千／1.1萬元。

4.新購電動二輪車最高補助1.5萬／1.7萬元。

5.單淘汰二行程機車最高補助1千／2千元。

相關補助額度、數量等訊息可上臺南市政府環保局淘汰老舊機車及換購低汙染車輛補助資訊網。

(中時 )