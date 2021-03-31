陳勢安將推出全新專輯，為了讓他呈現不同過往的氣勢，大玩創意行銷，在首支單曲〈兜轉〉上架前夕，有一本漫畫《唯一想了解的人》也在博客來開放預購，首篇名稱為「兜轉篇」，男主角名為Andrew，隨後有眼尖的粉絲發現「兜轉篇」正是陳勢安的新單曲名稱，而陳勢安的英文名正是Andrew，頻頻催促詢問：「是不是陳勢安的新作品？」雖然答案呼之欲出，陳勢安親自在社群網站上轉發了這本漫畫，才終於將兩者結合在一起，陳勢安開心公布：「是的，我就是漫畫裡的Andrew！」

這次陳勢安首次嘗試跨界行銷的方式宣傳，並與知名網漫作家「一撇」（漫畫家粉絲專頁名稱：姑娘壯如山）進行跨界合作，將歌曲訊息變成短篇漫畫，讓歌曲更具立體感，首篇曝光的正是陳勢安新專輯的首支單曲〈兜轉〉，眼看反應熱列，他請粉絲繼續期待Andrew與女主角Rena相遇後的故事，「這次在專輯中藏了很多的彩蛋，像是這次的漫畫，總共會有五篇，目前我也只看到了兩篇，我也還不知道結局，非常期待實體版的誕生。」

他也透露，這次每一首歌的故事都可以串連起來，像是一篇篇短篇小說，透過漫畫型式讓歌曲更加鮮明生動，看著漫畫的誕生，他也表示：「我很喜歡這個嘗試，也覺得非常好玩，而且畫的真的非常像我本人。」

(中時 )