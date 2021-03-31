已婚侯姓男子與蘇姓酒店小姐出軌，拍下許多親密照及性愛影片，妻子原以為2人只是「過從甚密」，傳簡訊警告蘇女「謝謝你侍候我老公...但請你不要超越我的底線」，後來看到影片才驚覺2人已性愛至少13次，崩潰提告。台北地院審結，判蘇女應賠償侯妻20萬元，可上訴。

侯妻提告主張，他與侯男2008年間結婚，卻在2019年8月間發現侯男有很多與蘇女的親密照、性交影片，侯男因而坦承與蘇女有一腿，根據影片，2人於2013至2019年間至少性交13次，讓她精神大受打擊，遂向蘇女求償200萬元精神慰撫金。

蘇女不否認與侯男婚外情，但辯稱2015年間侯妻就已知道侯男外遇，並傳簡訊警告她不要和侯男相處太頻繁，侯妻卻直到去年7月才提告，請求權時效已消滅。

侯妻傳的簡訊為：「蘇小姐，我是你的鄰居侯太太！我知道你做酒店這一行一定是很會侍候男人。謝謝你侍候我老公陪我老公玩得開心，但請你不要超越我的底線！至於我的底線在那裡我會再告訴你」

法官勘驗後認為內容並未提及外遇，且侯男庭訊時也稱，不確定妻子知不知道他出軌，因此無從認定侯妻已知悉侯男與蘇女有不正常往來，故不採信時效消滅的抗辯，審酌侯妻學歷為倫敦美國大學，任職生技公司，而蘇女之前在酒店工作，兼職當模特兒，判蘇女應賠20萬元。

(中時 )