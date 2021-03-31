國民黨立委李貴敏。（林至柔攝）

陸委會副主委邱垂正列席立法院第10屆第3會期經濟委員會第5次全體委員會就「如何因應『紅色供應鍊』的各式滲透及衝擊我國產業」質詢會議，民進黨立委邱志偉質詢，以防止「紅色供應鏈」滲透，是否有在增修相關條例？邱垂正回應，目前跟配合主管機關，持續研擬中。 此外，國民黨立委李貴敏透露，她已知相關訊息，工研院透過「白手套」將國內技術轉出。

邱垂正在報告中提到，近年大陸積極利用各種手段滲透我半導體等高科技產業，透過誘吸我高科技人才、技術協助其產業發展。因應美中科技對抗或競争，今年3月11日大陸全國人民代表大會通過之「政府工作報告」及「十四五規劃和 2035年遠景目標綱要」將科技自主列於國家戰略位置，一般預期將加大吸引臺灣科技技術及人才，政府應加強防範，正視「紅色供應鏈」對我科技產業競爭力及經濟發展之威脅。

邱垂正說，109年12月30日修正發布「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，強化投資審查，嚴審「假外資、真陸資」、股權併購、限制大陸黨政軍來臺投資等。

而面對邱志偉質詢，為防止「紅色供應鏈」滲透，是否有在增修相關條例？邱垂正回應，目前跟配合主管機關，持續研擬中。

而針對瀚薪科技在台取得工研院技轉的專利，是否遭大陸竊取，工研院長劉文雄表示，當年技轉給瀚薪科技的專利技術已經收回，其賣給上海瀚薪的專利，經比對並無侵犯專利權的事實，後續將持續調查，如有違法將依法查處。經濟部長王美花說，若竊取工研院技術屬實，現在既有的法規處理也能處理，現在重點是查證。

此外，李貴敏在質詢經濟部政務次長陳正祺時稱，她已知相關訊息，工研院透過「白手套」將國內技術轉出，將在會後提供相關資料。

(中時 )