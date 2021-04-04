義祥工業社負責人李義祥。（資料照片）

對於義祥工業社的負責人李義祥，違法兼任東新營造工地主任，資深媒體人謝寒冰痛罵台鐵還在說謊，呼籲以後被害人成立自救會時，要追究台鐵責任，絕對不容許台鐵胡搞瞎搞。

台鐵太魯閣號事故釀成50死200傷，事故工程車義祥工業社的負責人李義祥，身兼東新營造工地主任，被踢爆違反《營造業法》。台鐵證實，李義祥的行為違法，監造單位聯合大地、專案管理中棪工程以及台鐵花蓮工務段都沒有發現，均有疏失。

根據《營造業法》第28條規定，營造公司老闆不可兼任其他營造公司的工地主任，李義祥是義祥工業社及義程營造負責人，卻兼任東新營造工地主任，行為已經違法。台鐵上午被問及此事時無法給出答案，經查明後，稍早坦言「確實不行」。

對此，資深媒體人謝寒冰4日在中天電視《辣晚報》中痛罵台鐵還在說謊，他呼籲將來被害人自救會也要針對台鐵追究責任，絕對不容許台鐵胡搞瞎搞。

國民黨台北市議員張斯綱也質疑，台鐵工程為何就是包給義祥？為何沒有機關監督？是否相關機關只會監督國民黨，一出事全部都變成民進黨的宣傳部？

(中時新聞網)