各國發展工業網路平台，希望將製造業轉型至先進數位製造，大陸9日透露相關成績，工信部表示，經過3年培育，大陸已有逾百家的工業網路平台，將會加快頒布數項政策規劃，完善「十四五」期間的工業網路平台發展與先進製造業轉型。

21世紀經濟報導指出，工信部信息技術發展司司長謝少峰9日在工業互聯網平台創新合作中心成立大會上透露，大陸實施工業網路創新發展工程，3年累計支持225個項目，中央財政支持人民幣（下同）43.5億元，帶動社會資本投入近260億元，目前國內具有一定行業和區域影響力的工業網路平台超過100家，連接設備數超過7千萬台（套），工業App超過59萬個。

謝少峰表示，下一步，大陸將頒布「兩化融合十四五規劃」、「製造業數字化轉型行動計劃」，制定行業數位化轉型路線圖，培育跨行業的綜合平台，並加強與數位應用、生態建設的融合。

(工商 )