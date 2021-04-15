諮詢公司週四表示，如果世界成功實現能源市場電氣化和實現《巴黎協定》的目標，到2050年，油價可能會跌至每桶10美元。

能源研究和諮詢公司伍德·麥肯齊（Wood Mackenzie）在一份報告中說，如果世界領導人採取果斷行動，按照具有里程碑意義的《巴黎氣候協定》的規定，到2050年將全球變暖限制在2攝氏度，石油需求將「大幅下降」。

麥肯齊表示，在加速能源轉型的情況下，到2050年，能源市場將日益電氣化，從而排擠石油等污染最嚴重的碳氫化合物。

報告稱，在這種情況下，到2050年，石油需求可能會從當前水平下降70％。

麥肯齊預測，在這種情況下，石油需求將從2023年開始下降，此後此下降將迅速加速，每天下降約200萬桶。

報告稱，油價可能進入「終極跌幅」，到2030年，國際基準布蘭特原油價格將跌至每桶37美元至42美元之間。

倫敦早盤交易中，布蘭特原油期貨交易價格為每桶66.29美元，下跌約0.4％。

麥肯齊表示，到2040年，油價可能會跌至每桶28至32美元之間，而到2050年會跌至每桶10至18美元之間。

2015年，近200個國家批准了《巴黎氣候協定》，同意努力將地球的溫度升高限制在「遠低於」工業化前水平的攝氏2度，並努力將溫度升高限制在攝氏1.5度。儘管有些氣候科學家現在認為達到COP26的目標已經「實際上是不可能的」，但它仍然是COP26之前的主要標準。

(中時新聞網)