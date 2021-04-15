人行：大陸網路資產管理整治工作基本完成 12:012021/04/15 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行15日公布「打好防範化解重大金融風險攻堅戰切實維護金融安全」，披露當前在化解金融風險的進度與成果，指稱在營P2P網貸機構全部停業、網路資產管理、股權眾籌等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管。 同時，人行還表示，嚴厲打擊非法集資等非法金融活動，一些積累多年、久拖未決的非法集資案件得到處置，且有效規範商業銀行第三方互聯網平台存款業務，並穩妥有序推進各類交易場所清理整頓。 金價橫向整理 黃金股評價不貴具投資價值 竹科X產業園區 首棟最快年底動工 (工商 ) #整治工作 #金融風險 #非法集資 #人行 #化解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 支付反壟斷 人行推進跨境治理 04:102021/04/15 話題觀察 陸拚2025年智慧化 骨幹企業領跑 04:102021/04/15 全球財經 《金融》類股輪動 國泰世華：抓緊景氣循環股投資機會 10:512021/04/15 財經 劉伊心挺肚拍寫真讚尪寵妻魔人 04:102021/04/15 娛樂新聞 NVIDIA宣佈推出Jarvis可互動的對話式人工智慧框架 09:152021/04/15 科技 詐騙集團冒名中市議員借錢 2人匯款被騙200多萬 10:232021/04/15 社會 男所長戀上人夫 天天嘿咻遭調職 04:102021/04/15 社會新聞 陸港觀盤－預期A股波動將會加劇 04:102021/04/15 全球財經 氣質網紅同居男友2年約砲多人 為錢閃嫁富二代瞎掰在當伴娘 09:222021/04/15 娛樂 裕融Q1亮眼 全年拚賺一股本 09:542021/04/15 證券．權證 大陸人在台灣》我在台灣寫術數論文 08:022021/04/15 兩岸徵文 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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