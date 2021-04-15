中國人民銀行15日公布「打好防範化解重大金融風險攻堅戰切實維護金融安全」，披露當前在化解金融風險的進度與成果，指稱在營P2P網貸機構全部停業、網路資產管理、股權眾籌等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管。

同時，人行還表示，嚴厲打擊非法集資等非法金融活動，一些積累多年、久拖未決的非法集資案件得到處置，且有效規範商業銀行第三方互聯網平台存款業務，並穩妥有序推進各類交易場所清理整頓。

(工商 )