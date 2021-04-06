CEO庫克（Tim Cook）與蘋果的十年合約將在今年到期，日前接受紐約時報專訪時被問及個人生涯規劃，庫克罕見透露，或許自己在蘋果不會有下一個十年，對未來動向留下伏筆。

庫克1997年進入蘋果公司任職，2011年庫克接棒賈伯斯（Steve Jobs）成為蘋果執行長，延續賈伯斯的理念，持續推出新iPhone、Apple Watch等產品，今年邁入第十年，同時雙方合約將到期。

對於未來動向，庫克接受紐約時報記者Kara Swisher訪問時表示，「我現在的感覺很好，卸任的時機還沒到，但十年很長，可能不會有下一個十年。」儘管庫克並未明確表示動向，但他也強調，無法想像離開蘋果的日子，因為我太愛這間公司。

另外，庫克受訪時也分享蘋果未來的計畫，並首度表示，「AR對蘋果的未來至關重要，AR讓我們的生活擁有更好的對話。」美媒則透露蘋果接下來將公開VR / AR 眼鏡相關產品，會是蘋果近年來的革命性商品。

至於電動車「Apple Car」方面，庫克並未談論相關細節，反而大方稱讚特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的成就，是所有後進者典範，其長期維持的電動車優勢難以被撼動。

(中時新聞網)