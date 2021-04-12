韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛表示，有國際媒體稱，北韓已建造了可安裝3枚彈道飛彈的大型潛艇，據信排水量可達到3000噸，對此韓國與美國都會密切監控動態。

新加坡海峽時報(Straits Times)報導，韓聯社引述官員的話說：「韓國和美國認為，北韓可能已經完成了他們在2019年所透露的潛艦計畫，也就是更大的彈道飛彈潛艦。」

北韓閱兵式上的北極星5型飛彈。(圖/美聯社)

在2019年時，北韓官方媒體曾發布了一張照片，是金正恩在視察大型潛艦，當時該型潛艦已接近完成，圖片的前甲板被模糊化處理，可能是飛彈庫所在。

北韓目前擁有的潛艦，主要是蘇聯時代的633型(北約稱為羅密歐級,Romeo-class，簡稱R級)，該型潛艦採用柴油動力，問世於1950年代，被認為已經過時，但是產量很大，也銷售給數十個蘇聯衛星國，包括北韓與中國大陸。

R級潛艦並不具備發射潛射飛彈的能力，但是北韓可能已對R級潛艦進行徹底的改造，加長了艦身，以容納彈道飛彈。

報導還說，北韓可能正在建造更大型的潛艦，以攜帶體積更大的彈道飛彈：北極星4型(Pukguksong-4)與北極星5型(Pukguksong-5)，這2型飛彈分別在2020年和2021年出現在北韓建軍節閱兵式上。

已確定服役的是北極星3型(Pukguksong-3)，該飛彈在2019年10月進行了試射。

上週四，「北緯38度」(38 North)網站表示，衛星圖片顯示，北韓可能準備推出新的彈道潛艦，或是準備進行潛射彈道飛彈的試射。不過，也可能只是對潛艦的一般性維護工作，比如發射管維護，或是更換發射管。

(中時新聞網)