電機大廠東元改選董事黃茂雄與黃育仁父子對決，市場人士透露，雙方開始布局徵求股東委託書，尋求1成多持股比重的散戶股東們支持，目前市場預估，黃茂雄陣營掌握股數約34%、黃育仁約19%。

東元將於5月25日股東會改選董事，東元會長黃茂雄與前常務董事黃育仁之間父子對決態勢已定，市場人士向中央社記者透露，黃茂雄與黃育仁已分別開始布局徵求股東委託書，其中黃茂雄擬透過長龍會議顧問公司徵求委託書；黃育仁擬以菱光科技和東友科技為徵求人，透過元大證券徵求委託書，尋求股東支持。

對於上述消息，黃育仁發言體系不予評論。

市場評估，持股比重約20%的其他外資法人股東、以及持股比重約5%的公部門基金、加上持股比重約1成多的自然人散戶股東們，將成為決定東元下屆新任董事結果的3股關鍵力量。

黃育仁攜手創始股東以及東元轉投資菱光科技，在3月29日已提出3席董事、4席獨立董事候選人名單，相關名單於3月31日公告，黃育仁先前已獲持股5.3%的外資股東Silchester表態支持，市場推估黃育仁至少掌握19%持股比重支持。

另一方面，黃茂雄攜手董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華，在3月31日共推足額11名董事候選人，相關名單於4月2日公告，市場推估黃茂雄和董事會至少掌握34%持股比重支持。（編輯：潘羿菁）1100407

(中央社)