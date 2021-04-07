以色列攻擊伊朗間諜船

美國和伊朗官員說，1艘據稱和間諜活動有關的伊朗軍艦停在紅海時，以色列軍方周二發動攻擊。

據《國會山莊報》（The Hill）6日報導，五角大廈發言人麥克娜蒂（Jessica L. McNulty）說，美方已得知媒體報導，有關伊朗「薩維茲」號（Saviz）在紅海的事件。不過，她強調，美軍並未涉及這起事件。

而據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，伊朗官員已證實這次攻擊。此外，一位要求匿名的美國官員告訴《紐約時報》（The New York Times），以色列已告知美方，攻擊了這艘船。美國官員認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊用它來從事間諜活動。

🔷 İddia: İran'a ait gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı İran'a ait 'Saviz' isimli lojistik destek gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı ve gemide patlama meydana geldiği ileri sürüldü. https://t.co/NFibDDho1O pic.twitter.com/wGqfCUASGY — 📰 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 🇹🇷 (@tr_hbr) April 6, 2021

美國官員說，在伊朗先前攻擊以色列船隻後，以方將周二的攻擊定調為報復手段。這名官員說，「薩維茲」號周二是在吃水線下遇襲。據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）周二報導，「薩維茲」號是在紅海受吸附雷攻擊。報導並指出，「薩維茲」號近幾年來都駐在紅海，支援伊朗突擊隊護航商船的反強盜任務。

據路透報導，沙烏地國營阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）引述未具名消息人士的話說，和伊朗革命衛隊有關的「薩維茲」號是在厄利垂亞（Eritrea）外海遇襲。

由於以色列要限制伊朗在中東的影響力，雙方不時爆發衝突，而周二的攻擊是最新的一起。事實上，以色列從2019年起，就開始攻擊通過東地中海和紅海，載有伊朗原油與武器的船隻。而德黑蘭也不甘示弱，攻擊以色列船隻。

美國在前總統川普任內退出2015年與伊朗的核協議，受到以色列歡迎。而周二是美國和伊朗就恢復核協議展開談判的第一天，據歐洲對外事務部政治事務副秘書長莫拉（Enrique Mora）說，雙方進行了「建設性」的討論。不過，也就在這天，以色列發動了攻擊。

(中時新聞網)