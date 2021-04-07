針對花蓮太魯閣號出軌事故，法務部長蔡清祥7日證實，除花蓮地檢署聲押包商李義祥後，廉政署已動員政風人員了解台鐵發包過程，是否涉及違反政府採購法等不法情事，另調查局洗錢防制處也清查相關人的金流。他強調，不能讓犯罪輕易躲過，要查個水落石出。

法務部表示，截至7日上午8時，確認死亡人數計50人，遺體均相驗完畢，其中6名尚未核發相驗屍體證明書，包括3名外籍人士、無名屍1名、大體不全1名、第六節車廂移出遺體1名，比對DNA確認中，其餘44人已核發相驗屍體證明書。

法務部長蔡清祥表示，法務部對於重大災害事件，都有一套應變機制，獲知訊息後與高檢署聯繫，委由高檢署成立協調指揮中心，第一線是花檢，有任何需要支援的，透過高檢署協調，需要人力的時候，就近由東檢、北檢支援。

另外，法醫研究所在基因比對上，要盡早確認罹難者身分，雖然都在連假期間，但法務部全力投入，是一個最佳團隊有效的團隊工作，也透過法務部成立聯繫中心，透過法務部與所屬機關及其他單位來聯繫、支援。

包含花檢的偵查作為，因為要了解整起案件是否與採購有關，指示廉政署，所屬的政風人員，來了解採購過程及查扣文件，包含金流流向、查扣財產，也調度調查局來投入偵辦。

他強調，因為罹難者實在太多了，分屬在全台各地，包含犯保各分會也支援，實在不願意看到不幸的事情發生，不能讓犯罪輕易躲過，要查個水落石出。

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(中時 )