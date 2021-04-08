美國總統拜登提議將美國公司稅稅率從21%提高至28%，作為其2兆美元基礎建設計畫的主要財源，但事實上在華府裡真心認為該稅率能提高到這個水準的人並不多，包括白宮內部人士。根據路透社所做的調查，白宮與美國企業可能就企業稅稅率提高到25%達成協議。

當記者問及是否同意低於28%的稅率時，拜登周三明確表示，他不排除做出讓步的可能性。他表示：「我願意傾聽，我對此抱持相當開放的態度」。

根據路透社對十多位與基建計畫有關的企業與白宮官員所做的調查，大多數受訪者預期白宮和企業團體將願意在25%的公司稅率上達成妥協，這是一個雙方都不會選擇、但雙方都可以接受的稅率。

美國某能源巨頭的一位遊說人士透露：「我們不喜歡加稅，但我們希望會是25%，如果是這樣，我們將視之為一場勝利」。

美國最大零售商亞馬遜執行長貝佐斯周二表示，亞馬遜支持調升公司稅率作為基建改革計畫的一部分。

拜登上周點名亞馬遜是「財富前500強」中，91家「利用各種漏洞未支付任何一毛錢聯邦所得稅」的企業，這與繳納了20%以上稅率的中產階級家庭形成鮮明對比。

白宮早知道提議將公司稅稅率提高到28%勢必遭到反對，包括部分民主黨人也不贊同。消息人士透露，白宮已準備討論替代方案，包括將該稅率設定於25%。

根據非營利公共政策組織「Committee for a Responsible Federal Budget」，將公司稅率從21%調升至28%估將帶來8500億美元額外稅收，這對拜登的計畫將是一大進補。若調升至25%，則額外稅收將略低於5000億美元，勢必迫使民主黨人另尋其他的財源或削減支出。不過，拜登在選前與選後都一再承諾不會對年所得低於40萬美元的美國人加稅，這將使其政府在籌措財源上面臨更多挑戰。

(時報資訊)