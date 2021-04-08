未來金融機構對銀髮族不當銷售，金管會擬酌情提高懲處。金管會主委黃天牧今天指出，銀髮族是未來監理重點，將特別注意金融機構不當銷售問題，也會強化對銀髮族知識教育。

民進黨立委吳秉叡今天在立法院質詢時關切，有部分銀髮族會把印章交給理專，不肖理專由此進行不法行為，金融監督管理委員會擬如何強化稽查。

黃天牧表示，會持續要求金融機構特別注意對銀髮族的商品銷售過程，包含落實對65歲以上長者銷售過程錄音錄影，另一方面將更廣泛加強對銀髮族知識教育。

黃天牧進一步指出，近期金管會內已對相關議題召開會議，銀髮族將是金管會監理重點，未來會持續強化消費者保護措施，將來若有金融機構涉及對銀髮族不當銷售，將納入審酌因素，適當提高懲處。

吳秉叡進一步提問，目前是否還有再傳出投資型保單銷售爭議事件。

黃天牧說，金管會在投資型保單相關制度上持續精進，包含要求落實風險預告等；檢視目前投資型保單爭議，大部分是銷售面問題，未來會繼續努力，盡量降低爭議事件發生機率，並要求保險公司教育招攬員，不能有不當銷售行為。

黃天牧會中接受媒體聯訪時補充，金管會主要將從兩面向強化，第一是對銀髮族加強培力，透過教育宣導，讓銀髮族了解選購投資商品時應注意事項；第二是落實消費者保護機制，包含對長者銷售過程須錄音錄影並督導金融機構強化對銀髮族的公平對待。

黃天牧指出，未來在金融檢查時，針對金融機構不當銷售行為，若對象為銀髮族，局處會納入對金融機構懲處的審酌因素中。（編輯：趙蔚蘭）1100408

(中央社)