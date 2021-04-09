南台中家扶中心寄養家庭年齡偏長，目前照顧者60歲以上有三成，憂心寄養家庭退休潮，招募寄養家庭是當前重要任務，該中心號召一起加入寄養家庭行列，讓更多寄養童享受家庭溫暖。

南台中家扶中心承接政府委託寄養家庭服務，目前有49戶寄養家庭，共安置70名寄養童，已經是滿案狀態，但後面還有許多孩子正排隊等待進入寄養家庭，寄養家庭數不足，面臨招募窘境。

寄養媽媽蘇錦紅擔任南台中家扶寄養家庭逾 16年，照顧過20多名寄養童，本身成長環境辛苦，不向命運認輸，希望不要再有孩子和她受相同的苦。「命好不如習慣好，習慣好不如觀念好，」 她秉持信念，帶給寄養童正向人生態度。

其中有名寄養童，因家暴導致腦傷，吞嚥困難、無味覺、需坐輪椅，蘇錦紅固定帶去 復健、將食物煮軟爛餵食，慢慢地孩子不再需要助行器行走。

此外還有一名寄養童十二歲卻未入學，發展學習較同儕落後，為了寄養童，蘇錦紅到學校當愛心媽媽，一待就是一整天，「因為這樣我才能觀察、才能知道怎麼幫助孩子。」也因此累積許多人脈資源，連結運用在寄養童照顧上。

蘇錦紅表示，「每個孩子到我家，都保固終身，希望孩子過得好。」寄養童結案後，她敞開雙臂歡迎孩子隨時回家，尤其是過年暑假，都有孩子回來找她，雖然是不同時期的寄養童都相互熟識，彼此像親人般。

「每個人若能改變一個人，那一個人又改變另一個人，善的循環就會無限大。」雖然她已經快要60歲，趁體力能力都還可以的時候，繼續幫忙照顧，現在女兒也加入寄養家庭行列，希望讓更多寄養童享受家庭溫暖。

南台中家扶主任王金敦表示，中心的寄養家庭年齡偏長，目前照顧者60歲以上有三成， 可以預見寄養家庭退休潮，因此招募寄養家庭是當前重要任務。

(中時 )