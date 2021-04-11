美聯社報導，大陸疾管單位罕見地承認陸製科興疫苗(sinovac)的保護力較弱，需要與其他種類疫苗混合使用，以增強其免疫力。

中國疾病預防控制中心(China Centers for Disease Control)主任高福在成都市舉行的會議上說，「國產疫苗的有效率不高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。」

大陸疫苗有產量大、取得速度快的優勢，北京已經提供數億劑疫苗給其他國家，在宣傳自家疫苗時，曾經懷疑西方疫苗的有效性。如今坦承自己的疫苗效力不足，也算是誠實。

巴西研究人員發現，科興公司生產的冠狀病毒疫苗，預防症狀感染的有效率低至50.4％，相比之下，輝瑞疫苗(BioNTech,BNT疫苗)有效率為97％。

高福在會議報告上有提到「mRNA技術」，這是輝瑞、莫德納疫苗的開發模式，也是首度使用的實驗技術，而中國大陸的則使用傳統技術，也就是滅活疫苗。

高福說：「我們應該考慮mRNA疫苗帶來的高效力，不能因為我們已經用傳統方式造出幾種疫苗，就忽略mRNA技術。」

先前，高福有提出mRNA疫苗的可能安全性問題，因為mRNA疫苗法真的是第一次快速的應用在全球性疫情，不能排除不利的副作用。

但如今，mRNA疫苗取得公認的成功，而傳統滅活疫苗則處在效力不彰的處境，這對大陸的防疫工作可能打上折扣。

截至4月2日為止，中國大陸約有3400萬人，接種了2劑陸制疫苗，約有6500萬人接種了1劑。

高福建議混合接種疫苗，不過北京尚未批准任何外國疫苗在中國大陸使用。

(中時新聞網)