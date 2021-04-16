相較高端、國光一開始投入新冠疫苗開發的備受外界注目，聯亞生技自主研發新冠疫苗的過程有如鴨子划水，現年69歲的董事長王長怡，不但是企業家更是國際知名的免疫學專家，在她返台投入蛋白質藥物產業時，當時台灣技術落後美國20年，如今她一手建立的聯亞生技，已成為該領域前10％的翹楚，並在新冠疫情爆發後受到全世界關注。

王長怡從台灣大學化學系畢業，1973年赴美洛克菲勒大學攻讀免疫學、生物化學領域博士學位，曾在《新英格蘭醫學》、《刺胳針》、《科學》等期刊發表論文，至今已累計120多篇，此外，她還擁有80多項創新科學專利，是聯亞生技研發新冠疫苗的最大後盾。

自認個性古怪的王長怡，對病毒研究的熱愛更勝經商，即便她返台已20多年，但卻鮮少出現在螢光幕前，她表示自己不愛大拜拜形式的公關活動，反倒覺得將時間拿去多申請幾個專利，還比較實在，也就是她這種穩紮穩打的個性，讓聯亞生技能像鴨子划水般，一步一腳印設計出安全性、有效性絕佳的新冠疫苗。

去年春節新冠疫情才剛剛爆發，人在台北過年的王長怡原已做好退休交棒的打算，但當她看到大陸武漢封城之後，體認到這次疫情顯然不下2003年的SARS，因此開始鑽研100多篇的新冠病毒學術論文，著手疫苗設計。

王長怡說，其實早在2003年SARS爆發時，就已設計出冠狀病毒的疫苗雛形，因此去年春節她閉關2周整理過去的研究，為的就是要寫專利申請登記，她指出，聯亞過去20年來都專注在檢驗試劑、蛋白質製劑的開發，擁有相當優秀的體質，因此絕對不能錯過新冠疫情，因此決定讓公司投入新冠疫苗開發。

不過開發疫苗需要大量資金，為此王長怡去年在美國設立分公司COVAXX（早於COVAX設立）籌資，獲得7000萬美元的挹注，她驕傲的說，「返台設廠20年來從未拿政府補助一毛錢，完全都是靠自己在國際上籌資，並用商業獲利來投資研發」，去年參與疾管署的疫苗研發計畫，取得總額3.7億元的補助，是她返台首次獲得的政府資金。

王長怡說，她可感受到這次的新冠疫情，台灣政府態度不一樣，「他們用比國際更嚴謹的方式審查疫苗，是國人的福氣」，食藥署為此更每周與廠商開會討論研發進度、試驗方向，「這在全世界恐怕是絕無僅有的」，相信在政府、產業界密切的合作下，國人很快就能打到既安全、又有效的新冠疫苗。

(中時 )