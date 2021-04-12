電腦周邊大廠東碩資訊（3272）今舉行業績發表會，公司去年全年母公司業主綜合損益為1.86億元，EPS為3.47元，去年的EPS創5年來新高。東碩上周五公告，總經理改由曹賜正暫代。

東碩副總兼發言人薛劍峰表示，去年12月宣布公司再度領先業界推出首款得到英特爾及蘋果雙認證的高瓦數Thunderbolt 4 Hub (業界也稱之為Thunderbolt 4 Compact Dock)。該款Thunderbolt 4 Hub的設計，PD功率高達85W並兼容USB所有規格。該產品已進入量產並於2021年持續推出更多的款式。公司的生產基地主要以大陸昆山為主，今年在台灣汐止產區擴產。

東碩資訊 (Good Way) 是台灣上市櫃專業ODM廠，事業體包含電腦與移動裝置周邊的擴充基座以及智慧型的物聯網方案。東碩的擴充基座具產業領導地位，不斷推出最新技術的產品組合如ThunderboltTM 4、Wi-Fi 6、HDMI 2.1、DP 2.0、Chromebook Dock、USB-C系列以及USB4。東碩資訊的智慧型物聯網方案更具前瞻性，涵概了基礎架構到軟體與應用層以及終端產品。

東碩資訊與英特爾多年來對於Thunderbolt產品開發進行充分密切的合作，而英特爾投資部(Intel Capital)也於2017年參與東碩資訊的私募案。雙方針對Thunderbolt產品的開發以及推廣一向不遺餘力，期待未來產品能持續推廣並普及Thunderbolt的技術應用。

(時報資訊)