中國人民銀行官網12日公布，人行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門12日再次聯合約談螞蟻集團。人行副行長潘功勝表示，之所以再約談螞蟻，是要求該集團必須正視「整改工作的嚴肅性」，確保制訂符合監管要求的整改方案。潘功勝特別點名限縮螞蟻的金融產品，包括斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等，也就是螞蟻集團發展的核心業務。另，約談時間點正好在10日官方對阿里巴巴集團開出天價「反壟斷」罰單之後，市場備受關注。

潘功勝指出，整改內容主要包括五個方面：一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二是打破資訊壟斷，嚴格落實「徵信業管理條例」要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人資訊，保障個人和國家資訊安全。

三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

自2020年12月份四部門聯合監管約談以來，螞蟻集團建立專門團隊，在金融管理部門指導下制定整改方案，積極開展整改工作。潘功勝表示，此次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團有關人員，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展，積極回應國家發展戰略，在符合審慎監管要求的前提下，加大金融科技創新。

(工商 )