逸達（6576）12日公布，收到Intas Pharmaceuticals支付前列腺癌新劑型新藥Camcevi，美國授權第一階段簽約金600萬美元，依國際財報準則IFRS15與授權內容逐步認列營收下，帶動3月營收以7,181萬元，交出佳績。

該授權金是自3月起逐步認列為營收，後續400萬美元的簽約金，則依雙方約定條件支付。

逸達表示，3月營收表現亮麗主要是認列Camcevi美國市場授權簽約金收入，其餘為認列與歐洲、中國授權相關之委託服務收入。

逸達是在3月4日與Intas簽訂Camcevi（即FP-001六個月及三個月劑型）美國市場獨家授權經銷合約，包含1,000萬美元簽約金在內之總授權金額最高可達2億700萬美元，另有美國市場的銷售分成；Intas 美國子公司Accord BioPharma, Inc. 將負責Camcevi於美國之市場銷售。

Intas與逸達現正積極準備Camcevi美國上市相關事宜；六個月劑型之NDA（New Drug Application）已進入上市前實質審查階段，FDA並訂於今年5月27日（即User Fee Goal Date）提出審查意見，審查如期進行

(工商 )