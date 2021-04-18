台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，交通部長林佳龍負起政治責任請辭下台，將於20日生效；行政院長蘇貞昌因從5日消失在媒體前，直到16日才公開露面，也因此備受外界關注相關政治責任問題。根據輿情聲量統計網站《網路溫度計》分析蘇貞昌近3個月的網路聲量，蘇貞昌最新的網路好感度負面聲量為29%，超過正面聲量的11%。

《網路溫度計》統計今年1月18日至4月17日蘇貞昌的「網路好感度」，發現他的負面聲量達29%，超過正面聲量的11%，中立的人高達60%；至於社群活躍度方面，社群關注則數為372404則，較新聞媒體的137065則要多，顯示網路上關注者眾多。

此外，在蘇貞昌的總聲量方面，從1月18日至4月17日統計共有509469筆。3月22日，台灣開始施打AZ疫苗，蘇貞昌帶頭接種疫苗當天的聲量，突然暴增至30913筆，為分析期間聲量最多的；而2月16日則因無重大行程，聲量僅340筆，為調查期間單日最低聲量。

值得注意的是，在4月2日發生「台鐵太魯閣號出軌」事故，蘇貞昌總聲量為11638筆，顯示網友相當關心太魯閣號事件的發展後續。另4月5日當天，蘇貞昌視察「0402臺鐵408次太魯閣號事故陸上重大交通事故中央災害應變中心」，聽取救災相關進度，當天聲量為20044筆，筆數為第二高。

(中時新聞網)