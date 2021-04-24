台鐵再傳工安意外！一名52歲王姓工人今早前往台鐵宜蘭武塔站施工，疑似貪圖方便，擅自跨越軌道到月台拿工具，不慎遭疾駛入站405次太魯閣號列車撞上，導致王男多處受傷，所幸意識清楚。除台鐵將對承包商祭出罰則外，鐵路警察花蓮分局也將依涉及公共危險罪嫌，將王男送辦。

鐵警花蓮分局表示，當時在現場工人有5人，上午8時5分左右進入武塔車站施工，其中52歲的王姓工人，在8時45分左右因跨越軌道被撞上受傷。調閱監視器發現，王姓工人當時疑似貪圖方便，從施工的第2月台直接跨越軌道到第1月台取工具。

監視器畫面顯示，當時王男橫跨軌道，準備爬上第一月台時，發現爬不上去，回頭發現太魯閣號列車即將駛過，慌亂中直接回頭拔腿狂奔，沒想到卻還是閃避不及進而撞上，左側與列車右側發生碰撞後，翻滾2圈隨後倒地。

鐵警花蓮分局長謝明順指出，武塔站正進行第二月台加高工程，假日應是停工狀態，將調查工人為何到場施工，王姓工人因擅自跨越軌道，已涉及公共危險罪嫌；另依鐵路法第57條第2項，行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，可處新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰，相關罰則均會同步釐清。

王姓工人遭撞後，目前也被送往羅東博愛醫院救治，意識清楚，主訴胸部疼痛、頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折。

(中時 )