美國股市週一保持在上周創紀錄指數附近，因為投資者關注即將開始的財報季以及備受關注的通膨數據，因而交易低迷。

標準普爾500指數從上一交易日的收盤高點下跌0.1％。道瓊斯工業平均指數下跌50點，那斯達克綜合指數下跌0.3％。台積電ADR在近10點時，下跌近3%。

在微軟宣布將以160億美元的價格收購語音識別公司Nuance Communications之後， 該公司股價上漲了18％。這是微軟自從2016年以超過260億美元的價格收購LinkedIn之後，最大的一筆收購。

特斯拉上漲了1.5％，至686美元附近，此前Canaccord Genuity將其股票評級提高為「買進」，並將其目標股價上調至1,071美元。

美國第一季度財報將從本週開始，由於經濟復甦，人們對普遍視為利的好消息，並看好美國股市的上升趨勢。包括高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan Chase）在內的許多美國最大的銀行將在本週報告截至3月31日的三個月的業績。

週二將發布美國消費者物價指數與令人期待的通膨數據，而聯準會本週三將發佈《經濟景氣狀況褐皮書報告》。

(中時新聞網)