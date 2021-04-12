歐晰析企業管理咨詢（OC&C）12日公布年度調查，英國、法國和義大利逾半受訪民眾表示下一次買車時會考慮電動車。德國和美國近半民眾有此考慮。但他們仍擔心電動車價格高昂，因此政府補貼是推動電動車需求的重要因素。

(工商 )