OC＆C公布調查 歐美民眾漸傾向購買電動車 22:532021/04/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐晰析企業管理咨詢（OC&C）12日公布年度調查，英國、法國和義大利逾半受訪民眾表示下一次買車時會考慮電動車。德國和美國近半民眾有此考慮。但他們仍擔心電動車價格高昂，因此政府補貼是推動電動車需求的重要因素。 南亞新投資 聚焦半導體材料 桂盟業績亮眼 股價續攀高峰 (工商 ) #OC&C #考慮 #電動車 #調查 #歐美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁金雞群 Q1營收捎喜訊 04:102021/04/12 產業．科技 橙的電子3月營收 創近三年同期營收新高 15:512021/04/12 財經 切入半導體市場 旭東毛利轉佳 14:222021/04/12 財經 LG與SK和解 SK保住喬治亞電池廠 為拜登電動車策略加分 04:102021/04/12 全球財經 《國際油價》疫情拖累 原油期貨走弱 10:002021/04/12 財經 朝民眾住家放鞭炮 警方擴大調查 12:042021/04/12 社會 《電機股》東元入股捷能動力科技25％ 發展電動車動力技術 17:392021/04/12 財經 薪酸！64.5％上班族後悔曾入錯行 13:292021/04/12 財經 《鋼鐵股》大陸寶鋼大漲 中鋼5月盤價漲定了 13:582021/04/12 財經 《鋼鐵股》春雨3月營收創次高 Q2樂觀 08:012021/04/12 財經 PCB強力補貨、自行車燈持續挹注 邑昇3月創近六年新高 11:072021/04/12 財經 財經熱門新聞 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 孟晚舟案有進展 港法院同意會滙豐銀出具內部文件 - 財經 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 拚萬七注意：台積爆發2大時機 這2檔供應鏈快竄出 - 財經 紙箱大缺貨 紙廠大豐收 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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