路透旗下IFR引述知情人士透露，13日中午截止認購、在香港二次上市的大陸最大線上旅遊平台攜程，招股價擬定為每股268港元，集資84.78億港元。該股將於本月19日掛牌。

每股定價較上限價333港元低19.52％，亦較美股存託憑證（ADR）12日收盤價35.2美元（約274.56港元）折讓2.39％。

攜程傳獲券商合共借出約46.5億元孖展（保證金交易）額，相當於公開發售超購5.3倍，反應未見熱烈。

4月6日攜程通過了港交所的上市聆訊，此前有消息稱，攜程考慮最快于本周公開發售股票，募資金額10～20億美元。4月9日有香港媒體報導，攜程已在香港招股，綜合券商數據，攜程錄得35.21億港元孖展，相當於超購約3.77倍。

攜程是今年第四家尋求在香港上市的中國公司。今年第一季，已經有百度、B站、汽車之家完成在港二次上市。

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