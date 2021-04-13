環保署本應於2019年9月1日起實施的柴油引擎汽車的第6期排放標準，但受疫情影響延後至今年9月1日實施，然而至今仍有業者要求環保署再延2年；環團表示，國際上都在加速汰換柴油車，台灣拖延管制與國際趨勢背道而馳，空污也得民眾概括承受。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，柴油車的污染管制不應該再拖延，柴油車在移動污染源的碳排上都非常顯著，國際上都在設法加速淘汰或是換成高效率低污染的車款，台灣如果因為部分業者要求拖延，會讓台灣柴油車與國際的汰換潮流背道而馳，污染變得大家都要概括承受。

趙家緯指出，過去在柴油車汰換政策上只有靠環保署的管制與補助，大型柴油車很多都是和公共工程載運送砂石與建材有關，國際上積極的作法方面，像是工程的開標規格與採購要求上要求委託商採用符合6期排放標準的大型柴油車，進而增加汰換誘因，而且老舊柴油車也是交通安全的隱憂，交通部也應有相關作為。

「6期排放標準不該再延後實施，但可以結合其他部會力量增加政策配套來加速汰換，大型柴油車受疫情的影響照理來說沒有大到需要再延2年。」

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展認為，該標準應該要成為落日條款，但同時也要注意私有財產權的問題，可從空氣污染防治法、加大空品區著手，逐步創造不方便，讓廠商配合補助協助汰換。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英也表示，既然已經延後2年至今年實施，部分業者就不該繼續生產5期柴油車，現在空污絲毫沒有改善的跡象，柴油車排放的氮氧化物和鉛等物質都會對人體以及環境都會造成嚴重傷害。

(中時 )