中華郵政公司看好彰化地區休閒娛樂商機，選定鄰近彰化火車站之光復路郵局，投資興建地下3層地上6層複合式影城大樓，4月13日由中華郵政公司董事長吳宏謀主持彰化光復路郵局興建動土典禮，與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿，如期如質完成，帶動區域繁榮商機，成為彰化地區新地標。

改建後之彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，型塑簡約現代化風格，總樓地板面積約3,434坪，1、2樓部分面積保留郵局使用，提供民眾寬敞舒適用郵環境；3至6樓則依影城建置需求，統籌規劃複合式商業空間，另於地下樓層設置寬敞停車空間，滿足城區發展需求，本建物預計2023年完工。

中華郵政公司近年積極轉型，透過資產活化，提升房地使用效益，本案突破傳統郵局建築形式，結合郵局、影城及健身房等空間，提供便利郵政服務及多元舒適休閒娛樂場域，可望帶動地方觀光發展，促進經濟繁榮，創造彰化新氣象。

(工商 )