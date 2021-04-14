「有一種實現夢想的旅行，叫做單車旅行。」這趟說走就走的騎行，輕量簡裝，並將夢想路線拉得很長，長到一輛雙輪在宜蘭縣的土地上，騎出一個閃電。在緊緊貼沿著低平的海岸線後，以流暢的Z字形穿過平原，爬升至海拔650公尺的福山植物園。

「找輛單車，活著就不會後悔。」這句話來自於一生書寫探險與旅行的美國作家馬克‧吐溫，想必他也是個單車旅行愛好者。如今交通工具比起那年代來得更發達、更多元化，速度快而且旅費相對便宜，因此人們似乎變得急切到達目的地，而逐漸遺忘了沿途的風景與觀賞的心情。這次，我們決定要花些時間，用腳踏雙輪的速度，不疾不徐，自在地繞遊宜蘭。

在地文學家為故鄉「開蘭第一城」所做的詩，被永恆地鐫刻下來，鋪陳出一條充滿光影的文學走廊。(圖/莊坤儒攝)

新舊駁雜，頭城老街

我們以頭城歷史上最早發展的街道「頭圍街」（現今為和平街）作為起點。帶點寒意的清風微拂在臉上，這裡適合放慢速度，隨著車輪緩進，探索許多藏在彎繞小道裡的老建築，從清末閩南風格、日治中期磚造洋樓到後期的鋼筋混泥土。特別是和平街上的第一代街屋，雖然磚砌的亭仔腳牆上爬滿青苔，屋前銅製的老腰門早已無人再去開啟，但這裡在因淹大水而沒落之前，曾經是清末時期靠海大鎮，古稱頭圍的「開蘭第一城」中最繁華的街道。

從和平街尾端離開，便會看到隱身狹長巷弄裡，由藝文創作者們以當代藝術的方式，保留頭城歷史與文學的「藝文街」和「文學街」，展示出身頭城的已故作家李榮春，以及頭圍登瀛吟社最後一位成員的詩人游象新等在地文學家的作品。豔陽照耀下，金屬鏤空的文句字詞，在牆上落下光影斑斑，以閃亮的方式，記錄下頭城的變遷。

由黃聲遠建築師設計的壯圍沙丘遊客中心，展出名導蔡明亮的「記憶壯圍影像裝置展」，將沙丘之美帶進室內。 (圖/莊坤儒攝)

20公里的三景變幻

「魏家食府」位於頭城文創園區的正對面，是米其林摘星主廚江振誠定居宜蘭後，收進口袋的七家美食名單之一的館子。我們在這裡飽餐一頓，為接下來的騎行儲備體力。

過了二龍河後左轉，由竹安海堤開始，眼前的這條「宜蘭溪北濱海自行車道」，與台2線大致平行，沿途不但可隔著層層白色浪頭和一望無際的蔚藍大海，遠眺龜山島；中段轉騎進壯圍沙丘的防風林內後，一路綠意，海風微鹹，低矮灌木叢中散落著曾為了防止敵軍搶灘而建造的碉堡；到了尾段還能在陽光正好的橋上，一覽蘭陽溪入海的壯闊景色，同時收獲海、林、溪所有景色，感受海風、樹香及陽光，可說是萬裡挑一的騎行路線。

接著從車道轉去省道，尋杯平日絕對喝不到的咖啡。附近的「旺山南瓜園」，用南瓜泥代替鮮奶做成拿鐵，口感滑順而均衡。世界五大南瓜種類，旺山都有種植。南瓜園的二代媳婦彭淑惠，教我們如何判斷好吃的南瓜後，說起旺山堅持的自然循環生態：「用『籃耕種植法』，讓瓜藤攀上鐵架，就形成了掛滿南瓜的隧道。授粉原先只依賴人工，後來決定請來專家。」她指著瓜園內比南瓜還多的各種花草，「這些都是為了讓專家有多樣化的選擇。」授粉專家是誰？彭淑惠一笑，指著正對面的自家溫室，「那裡有一整區是蜜蜂的家喔。」

在旺山南瓜園可以看見藤枝攀爬、瓜果垂吊的瓜棚外，還能看到用心培育的大功臣——蜜蜂，正在忙碌地為授粉奔走。 (圖/莊坤儒攝)

勉勵鎮民入吾堂

沿著台7丙進入羅東鎮覓食，深藏在羅東夜市內的特殊古蹟勉民堂，就這麼躍入眼簾，頓時讓人邁不動腳步。勉民堂占地不大，卻是清朝在台灣東部設立的重要鸞堂，自古便立下的堂規如今仍貼在牆上，以漂亮的清朝公文字體，寫明其肩負的使命，除公家行政事務外，還藉由信仰方式傳播儒教。堂內沒有華麗磚雕，色調樸實，就連供奉的三恩主所坐的椅子，也只是三張木椅而已。然而勉民堂擁有全台獨一無二的「九門三窗」，這種設計在清朝屬於官式建築，在日治時代時，唯有勉民堂作為廟堂類而被保留了下來。

拐過幾個街區便是讓江主廚讚不絕口的知足豬腳。店家用美味的祕傳滷汁，將豬腳的膠質與肉質燉得入口即化，軟嫩鮮美，即使吃下一整盤，口中也毫不發膩，齒頰留香。

我們心滿意足地踏著夕陽餘光，再度踏上旅程。這次，目標是輕鬆騎行便可到達的中興文化創意園區。

超夢幻的生態池，可看到眾多他處少見的水生植物。開著黃色花朵的台灣國寶級特有種「台灣萍蓬草」是池中最美的景色之一。 (圖/莊坤儒攝)

來看藝術與光影共舞

中興文化創意園區的前身，是曾經繁盛到生產量稱霸東南亞的中興紙業，在歇業後，只剩牆垣、成了廢墟的建築搖身一變，在2015年作為藝術展示園區重生。原先的低矮連排廠房化為最好的藝術空間，而高聳的灰牆大樓與煙囪鍋爐室則是「光」藝術的燈罩或畫布。白天時每棟建物對外開放，藝術作品充滿童趣；入夜以後園區亮起零星的燈光，建築虛虛實實地掩映在黑暗中，產生了另類的魔性之美。

園區裡常設的碎石淺池，讓光的影子在清澈水面上跳舞。頭頂懸掛著一顆顆小白球燈泡，不時隨風飛揚，宜蘭詩人吳緯婷的詩作〈夏景〉成了燈景立於池邊。水上倒映出白光恍若繁星點點，黃光宛如雕梁畫柱，水波蕩漾帶著光點搖曳生姿，產生一種奇妙的吸引力，令池畔的人們癡癡佇立。

其中一棟兩層高，牆上寫著「有料倉庫」的建築中，赫然出現一座看起來既像只巨大茶壺，又像宮崎駿動畫裡圓胖飛船的空中茶屋。這個展至今（2021）年底的作品「老懂軒」（「老懂」在羅東地區原住民語言裡意為猴子），特別請來日本建築設計界的老頑童藤森照信，利用宜蘭在地優良的木頭材料，與當地民眾共同打造。這可是一座要踩梯子上去，真的能在裡面擋風避雨，生爐煮茶的「屋子」喔！

迎風騎乘‧安農溪自行車道

天色濛亮，山嵐散去，窗外的安農溪露出它陽光底下的美貌。騎行至河堰邊道，一棵枝椏舒展的巨樹立在石梯旁，以優美姿態邀請著單車上來。堤上便是安農溪自行車道，一側是開闊的田野，一側則是時而湍急時而緩流的安農溪。

車道的規劃就彷彿是用毛筆沿著溪岸，畫出一條白色粗線，線條蜿蜒間會經過一整片橘黃色的落羽松，而隔著田野可與忽左忽右的台7丙相互遙望。一路前行，逐漸靠近安農溪的上游，這裡是三星蔥之鄉，蔥田翠綠，迎著落坡而下的山風，長長的青蔥會不斷地跟車道上的人們點頭。遠處層疊起伏，相連到天邊的山巒形成絕美景色，平穩的車道令人無需費力踩踏，能聚足精神，邊聆聽著溪水嘩嘩的樂音，邊與河岸旁高大的樹木們對話。

宮廟之美，美在簡樸

沿著蘭陽溪旁小徑往北走，左轉回到台7丙，我們騎進宜蘭市，來到東部第一座古廟「昭應宮」。我們在此碰見專門研究文資古蹟的文史專家葉永韶，他說昭應宮雖然不大，卻是他心目中最美的宮廟。

對宜蘭古蹟瞭如指掌的葉永韶，就像美國大文豪海明威一樣，喜歡以單車行旅的方式走遍每個角落，藉以了解自己的故鄉。「每個時代的宮廟其實都能反映該時代的審美感。昭應宮之美在於每處設計都簡樸內斂，起因於它的特別之處，」葉永韶比劃著昭應宮的方位，「既然是供奉護航神明媽祖，它原本應該坐西朝東，面海才對吧？」他這麼一問，我們才發現三開三進的昭應宮，居然是面山的。

「清道光時期，昭應宮需要重新整修，風水師一看就說，保持坐西朝東能賺大錢，而若改成坐東朝西的面山方位，就能子孫興旺，人才輩出。」這番話讓昭應宮在1834年，被修建成全台唯一面山的媽祖廟。「清道光時期的建築美感設計偏向古典，」葉永韶走到龍柱旁邊，教我們如何欣賞宮廟之美，「以龍柱為代表來看就很清楚。這根柱上僅有一條栩栩如生的龍，沒有其他裝飾。為了彰顯財力之富，建築設計往往偏向華麗繁複。但清道光時期不同，這種雕法簡單中帶著細緻，整體美感很平衡，很流暢，」葉永韶偏著頭斟酌詞句，「就是恰到好處。」

葉永韶又帶我們抬頭看宮廟裡最常見、也最容易展現師匠功力與美感的員光，它是短梁下較長的木造構件，用以保持結構穩定，又稱「通梁」。「這裡採用『透雕』手法，雕成一幅卷軸模樣，均富含寓意。」鑽研古蹟也修復古蹟的葉永韶，見過無數古蹟之美，他最喜歡的卻是能呈現人性的設計，「人其實很簡單，在建築宮廟時，很直接明瞭地將最大願望雕刻在構件上，大多不脫離福、祿、壽三個字。」他指給我們看，「比如雕老鼠是因為老鼠很會生，雕葡萄是因為葡萄一結就是一串。多子多孫多福氣嘛。」葉永韶笑道。

多霧森林環繞的植物園

騎離宜蘭市後銜接上台7丁，我們直奔需提前網上預約入園的福山植物園。上山僅有一條聯外山路，路窄坡陡，十分耗費體力，進入園區後只能選擇步行。（因此路偶有落石，建議開車上山）

福山是一座保育、研究和教育三位一體的植物園，有著約1,000公頃的天然闊葉林區，雖然開放參觀的範圍僅有30公頃左右，但其豐富的森林生態，便已足夠吸引人們一再回來。經過園區入口那顆歷經歲月淬鍊的木化石，前往自然中心，透過聲音、標本和科學的介紹，初步認識福山的森林特色與遊園規則後，帶著望遠鏡，隨著木棧道走入園區。

首先看到一整片水生植物池，池中滿布不同水生植物，給池中生物創造極佳的生存環境，引來了多種以此為食的鳥類。據說水池會隨著天氣變化出不同風情，晴天時水面上倒映著綠樹藍天豔陽，小鸊鷉下潛濺起水花，景色明亮；雨天則霧氣迷濛，雨點落在池面，水波盪漾，水鳥優游池面畫出弧線，煞是迷人。正在池邊觀察池中植物的助理研究員林建融告訴我們：「冬季還能見到來此避寒的鴛鴦在此棲息，透過望遠鏡，便能看見正處求偶期的公鴛鴦，羽色豔麗無雙。」

由於每年年均降雨量已達四、五千毫米，再加上屬於低海拔，這讓福山植物園成為附生植物的天堂。「被各種附生植物攀附盤著的巨大樹木，被稱作『大樹公寓』，是雨林生態中極為重要的共生現象。」林建融說，並建議我們拿起放大鏡和望遠鏡，分別仔細看一看在一棵大樹上不同尺寸的「房客」，以及整座森林裡的「公寓群」。

林建融還說來這裡就是要慢步行走，因為隨時有可能與生活在低海拔森林裡的野生動物們相遇。我們眼前幾公尺處，便有幾隻山羌一邊低頭覓食，一邊悠哉路過；轉角過個橋，草地上坐著體型不一的台灣獼猴，趁著午後集體出來曬太陽；水池邊輕巧竄過兩三隻伸直了尾巴，顯得身形更加修長的食蟹獴。

背著淡淡柿紅色的夕陽，帶著前所未有的滿足心情，一路下山回程。這趟雙腳配上雙輪，說走就走的騎行之旅，除了車道、景色、歷史與建築，我們還沿著海岸，上到山脈，進了森林，遇見動物，吃過美食，創造了永存腦中與照片裡的難忘回憶。

本文作者：劉亭均

(本文摘自《台灣光華2021.04》)

《台灣光華2021.04》

(中時新聞網)