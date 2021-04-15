儘管政策連續四個月打房，但房價還是壓不住！據最新統計，第1季房價又再度創下波段新高。

住展雜誌今(15)日公布的最新統計，北台灣2021年Q1新成屋、預售屋平均成交價，北北桃竹與基隆全面走漲。

其中基隆、新竹改寫歷史新高價。台北、新北與桃園，則創下反彈以來最高點。僅宜蘭一地房價下挫。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於營造成本與政策面上的改動導致推案成本增加，以及台灣經濟成長強勁帶動剛性需求持續出籠，新建案價格持續上揚。雖然政府頻頻出手抑制，但預期漲勢將會延續下去。

比價補漲，北市蛋白區漲勢強。北台灣Q1新建案房價漲勢最凌厲的地方，分別是新竹和台北市。

新竹Q1房價漲至23.7萬元／坪，季漲2.2％；若與去年同期相比，則漲約3.5％，且超越2015年高點，改寫歷史新高紀錄。

台北市Q1房價來到90.2萬元／坪，季漲1.8％、年漲約6％；睽違五年半之後，北市房價重返九字頭大關。

(工商 )