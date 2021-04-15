雲林縣田徑發展近年來已邁入新時代，雲林縣政府在歷任縣長的推動專任運動教練聘任下，今年張麗善縣長更大量晉用專業優秀教練，麥寮高中欄架徑賽林進福、斗南高中跳部陳計憲、擲部鍾聖哲以上師資皆是中華民國田徑協會潛優培訓的師資群，尤其在斗南高中與麥寮高中田徑教練團與縣府教育處體育方針三級銜培育，定期寒暑假舉辦訓練營，協助地方國中小優秀選手及教練團隊進行協同合作訓練課程，搭配雲林縣體育場（斗南田徑場）進行標準場地的訓練課程。

此次110年全中運在雲林，縣政府全員總動員進行整個賽事的籌備與工作，特別在田徑項目主場地（斗南田徑場）將所有的硬體設備進行修繕與更新，期望讓來自全國的田徑好手能在新場地創造新紀錄！

「未來建立國家級訓練基地，朝四級田徑銜接發展，讓好手在地培訓。」中華田協秘書長王景成表示，雲林田徑發展近10年來培育不少田徑好手，歸功在張縣長專業師資的晉用，專業師資的加入後更需要「安全與專業的國家級訓練環境」來幫助選手進行更完善的培訓計劃。

這次110年全中運在斗南田徑場增設風雨式暖身pu跑道、戶外室內投擲場，以上皆是國內首創！但目前缺少適當的室內空間設計規劃來增設運動選手室內專項補助訓練環境，倘若110全中運運動賽事結束後雲林縣政府能夠在張縣長的體育政策規劃下能夠重新完整規劃斗南田徑場，「盤點閒置空間、活化場地、回歸田徑專業項目」，當軟硬體資源整合下規劃國家田徑隊訓練場地，更能提供中華民國田徑協會亞奧運田徑選手、國家青年代表隊、移地訓練的新基地幫助地方帶動體育競技風潮、培養國家田徑人才，相信雲林田徑發展將會進入新時代。

(中時 )