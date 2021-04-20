A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑日前公布得獎名單，本次獲獎名單中有許多台灣的知名店家，包括米其林一星台菜山海樓餐廳、台北萬豪酒店的Marks Teppanyaki、南僑食品、蜷尾家霜淇淋等等，嘉義青創品牌－奮起福米餅也表現亮眼，一舉奪下最高殊榮3星獎肯定。

「奮起福米餅」是嘉義青年陳岱聲返鄉創立的米餅品牌，將傳統米製食品研發創新，顛覆大家對於傳統米食的想像，近三年陸續榮獲三項國際食品評鑑大獎，是許多遊客推薦嘉義必買伴手禮之一，這次獲得A.A. Taste Awards評鑑三星獎肯定。

陳岱聲表示，這個評鑑的主旨在表揚使用較少甚至排除人工食品添加物，並展現出色風味品質的產品，與奮起福核心精神「單純無添加，用心做適合全家人的米餅」一致，這次獲獎的奮起福米餅也是店內的人氣商品。

對於參選國際評鑑獲獎有沒有什麼訣竅？陳岱聲說，米餅不是只看完善的檢測報告，更重視產品內在及外觀的消費者體驗，舉凡風味、口感呈現的感受，包裝畫面呈現的故事，都是奮起福所努力的方向。

陳岱聲分享，當初在製作米餅的過程中，考慮到米餅的食用年齡層，所以我們在餅乾融化適口性上做研發，使用過許多不同品種的稻米來測試，本次使用的稻米是來自與雲林大埤鄉小農米悅契作的無毒友善稻米-台南11號，製作出入口即融口感，並保有豐富的米香氣的米餅。

(中時 )