正修科大視覺傳達設計系「畢業成果展──甜甜圈特攻隊」於23日登場！26組創作中的「拆傳」、「四劑一回戥」、「聞香」、「壽塔美學」表現突出，獲青春設計節、金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別將近20項入圍肯定，校長龔瑞璋對畢業班同學獨特的創意深表肯定，日後踏入職場相當幫助。

正修科大視覺傳達設計系畢業成果展今年的主題以「甜甜圈特攻隊」為名，因歷屆畢業展表現優異，吸引學界及二十多位南部設計界前輩們到場。

「甜甜圈特攻隊」意味甜甜圈需要經歷揉擰、油炸、調味，才能成為完整的自己，每個人都是獨一無二的，擁有不同特質，在無限宇宙探險發掘屬於自己的星球，飛向甜甜宇宙。

本次展覽共有26組作品參展，「拆傳」、「四劑一回戥」、「聞香」、「壽塔美學」4組作品獲青春設計節5項入圍、金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別獎等19項入圍及A＋文資創意季獲得24組作品入圍的肯定。

視覺傳達設計類的「拆傳」，當年人人都知道的高雄拆船業，如今卻成了現代人不曉得的歷史，將拆船業這段歷史再次挖掘出來，加上設計手法，將過去歷史用新的方式呈現在大家面前。

「四劑一回戥」，日常簡單喝茶的形式結合漢方調理配方，就能改善健康大小事，四劑一回戥概念是，古時候大夫抓藥一劑為一週，四劑為月，也是一個療程，並以古時秤藥器具-戥ㄉㄥˇ作為茶包主體造型。

在「產品設計類」中，「壽塔美學」以鑑古創新方式，將壽桃塔傳統紋樣轉化為現代風格，使用特殊印刷及燙金，塔身結合八卦造型卡榫結構，具有收納功能。

「聞香」，利用茶葉曬乾燃燒後具有的驅蚊效果，將廢棄茶葉再製成驅蚊香。

工藝設計類也有不少亮眼作品，「來呦～」以消逝行動攤販的台灣小吃為主題，藉公仔＆攤車DIY彩繪＆叫賣聲，喚醒每個人心中那段美好記憶。「拾穗存香」以稻田意象設計香皿，同時操作篆香及點燃線香，採稻穗型態設計出不同造型的金屬柱。「台灣害客」以外來物種作為設計主軸，公仔造型以台灣黑社會角頭樣貌呈現破壞生態的隱喻。

視覺傳達設計系主任吳守哲說，設計除創意思考與創新乍現外，最重要的還有一顆努力不懈的心。

畢展籌備會長吳冠儀表示，將近一年的畢展過程中，進行數次會審策劃，大型策展仍相當得困難，一路走得戰戰兢兢，非常感謝老師們的鼎力相挺，相信經歷許多困難的策展同伴都成長很多。

吳守哲說，視傳系2010年成立至今11年，積極參與競賽及設計活動，從國內的「青春設計節」、「台中A＋創意季」到「新一代金點新秀設計獎」，甚至到國際競賽如「德國紅點設計獎」、「莫斯科國際平面雙年展金鋒獎」、「ASPaC亞洲學生包裝設計獎」、「日本富山國際海報三年展」等獲獎無數，已拿下一百多項國內外設計大獎。

(中時 )