15日，韓國現代汽車表示，到2030年時，將陸續在中國大陸推出多達20多種電動車款，以期能擴大市佔率，並搶下這個全世界最大的汽車市場。

現代汽車與子公司起亞，計畫從2022年開始至2030年，將在中國大陸推出21種氫動力汽車與其它車能車款，包括最新推出的現代IONIQ 5與起亞EV8等。

2017部署薩德飛彈 (THAAD)一事，讓韓國在中國大陸處處都嘗到排頭，除了禁播韓劇，中國大陸人拒買韓貨外，連韓國食品都遭到高達過去三、四倍的退貨量。當然，汽車產品也不能倖免之，使得銷售業績都蠻積弱不振地。

為了打入中國大陸氫能汽車市場，現代集團計劃在2020年，在中國大陸建立第一家海外氫燃料電池系統工廠。

3月，現代開始著手HTWO廣州氫燃料電池工廠的建設工程，目標是從2023年開始，年產量達6500單位。這家HTWO廣州工廠，目前也是現代汽車集團百分之百持有。

現代汽車預估，全球最大汽車市場的中國大陸，對氫燃料電池的需求量只會增加不會減少。因為，中國大陸現也正以到2035年，能看見百萬輛氫動力車為目標。

在現代汽車未來的氫能動力藍圖中，2030年前將產出50萬輛氫能汽車，以及70萬組氫燃料電池，藉此在氫能車市場中以拔得頭籌。

目前，現代在韓國國內已建立氫燃料電池系統工廠，同時也計劃在歐洲與美國蓋廠。

據悉，現代計劃於2021下半年，會在中國大陸推出Nexo氫能電動車款。

此外，現代也預定在2021年，推出自己高檔獨立品牌Genesis的G80房車與GV80休旅車。

若合併計算銷售量，位居全球第五大汽車製造商的現代與起亞，2025年之前，將陸續減少中國大陸市場中傳統燃油車款。目前也預計將從21款減至14款，以符合當地客戶之需。

(時報資訊)