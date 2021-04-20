中方在建政70周年大閱兵中展示的多管火箭砲方隊

解放軍已在喜馬拉雅山區部署了先進長程火箭發射器，據《解放軍報》和分析家說，這在於加強中方的邊界防禦，並威懾印度。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，這是解放軍首度證實，中印在上周最新一輪軍長級談判未能達成完全撤軍協議後，在邊境部署了長程火箭系統。

《解放軍報》周一在頭版的報導中說，1支駐守在新疆軍區海拔5,200米的砲兵旅在全面備戰訓練中，加強了火箭系統演訓。然而，報導中並未詳述，相關武器的類型或射程，只說它2019年服役，能發射有精準打擊力的火箭砲。

事實上，去年7月時，印度媒體就報導，中方已在西北部戈壁沙漠，還有西南部的青藏高原等地邊境部署了射程為70—130公里的PHL-03多管自行火箭砲，還有PCL-181車載155毫米加榴炮等先進武器系統。

不過，專家說，PHL-03和PCL-181並非新型先進武器，而它們的射程太短，無法構成威脅。曾任第二炮兵工程學院教官的香港軍事評論員宋忠平指出，這新型武器系統應該是長程火箭發射器，能搭載多枚300毫米，或甚至更大的火箭砲，而它們的射程超過100公里。他強調，由於新德里也在加強邊境軍事部署，中方唯有靠長程多管火箭發射系統才夠強大，足以威懾印度。

而澳門軍事觀察家黃東說，《解放軍報》提及的長程多管火箭發射系統很可能是最先進的PHL-16，或是PCL-191。他指出，重42公噸的PHL-03對高海拔區來說太笨重，而先前有報導暗示，新型的PCL-191會成為解放軍的主力戰鬥火箭系統。

這神秘的PCL-191是在中共2019年10月1日建政70周年大閱兵中首度亮相，但並未公開名稱。直到幾個月後，軍方的《現代艦船》雜誌才報導，這款尖端武器名為PCL191。它一次能發射8枚射程達350公里的370毫米火箭彈，或是2枚射程為500公里的「火龍480」型750毫米戰術彈道飛彈。

目前還不清楚，中方打造了多少PCL-191，但據《解放軍報》說，有1支多管火箭砲兵旅與第72集團軍駐在浙江省湖州市。此外，解放軍消息人士透露，第2支PCL191火箭砲兵旅駐在湖州南方的福建省廈門市，也是中國大陸最靠近台灣的據點。他指出，萬一爆發軍事衝突，新型PCL191系統就能用來摧毀如機場，指揮中心和補給基地等戰略目標。

宋忠平說，所有的先進武器系統都需要測試，並部署到不同的地區，以確保在極端氣候下，都能發揮功能。

(中時新聞網)