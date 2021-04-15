回應林之晨2年內營收超過中華電 謝繼茂：樂意見到良性競爭 16:402021/04/15 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台灣大哥大總經理林之晨日前表示，台灣大營收將在2023年超越中華電信，中華電信董事長謝繼茂15日回應表示，傳統電信營收本來就在下降，所有電信業者都在找新的營收來源，樂意看到良性競爭，中華電信會找其它新興領域擴增營收。 謝繼茂說，資安、雲端都是非常有前途的新興業務，而且這些業務的營收成長速度都很快。 元晶拿下國內最大太陽能電廠訂單 加速綠電供應 綠對核四強硬對日排核廢水軟弱 柯P：日政府須出來說明 (工商 ) #台灣大 #中華電 #新興 #謝繼茂 #林之晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 如此不堪的國家隊 談什麼將來 04:102021/04/15 財經焦點 立委爆中華電圍標 掏空將來銀 04:102021/04/15 財經焦點 中華電5G資本支出再增加 謝繼茂:數十億元跑不掉 16:402021/04/15 財經 謝繼茂：中華電三年內拚本土影視匯流霸主 16:332021/04/15 財經 蔡政府軟回應 藍批像對日稱臣 04:102021/04/15 政治要聞 市區觀光升溫 屏縣急闢停車場 04:102021/04/15 地方新聞 《電機股》東台訂單看到Q3 全年將獲利 16:142021/04/15 財經 胡瓜拋震撼彈剛請辭一節目 04:102021/04/15 娛樂新聞 《電子零件》聯茂火警檔不住強訂單 外資仍器重 11:252021/04/15 財經 《基金》低碳經濟來臨 ESG投資當道 09:262021/04/15 財經 《集中市場》外資止步連4賣 台積威武奪下萬七碉堡 15:232021/04/15 財經 財經熱門新聞 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 房價壓不住 首季衝波段新高 基隆新竹創歷史高價僅宜蘭下挫 - 財經 - 時報資訊 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 「台積電遭殃才關注」南科供電品質廠商1字曝慘況 - 財經 群創爆邪惡天量 恐還沒殺完！面板下一波換人衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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