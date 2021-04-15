針對台灣大哥大總經理林之晨日前表示，台灣大營收將在2023年超越中華電信，中華電信董事長謝繼茂15日回應表示，傳統電信營收本來就在下降，所有電信業者都在找新的營收來源，樂意看到良性競爭，中華電信會找其它新興領域擴增營收。

謝繼茂說，資安、雲端都是非常有前途的新興業務，而且這些業務的營收成長速度都很快。

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(工商 )

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