為報復俄羅斯介入美國大選、發動大規模網路攻擊以及其他敵意行動，美國今天宣布對俄羅斯實施經濟制裁並驅逐10名外交官。

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）下令，擴大美國各家銀行交易俄羅斯公債的限制，驅逐包括涉嫌從事間諜活動的10名外交官，並制裁被控試圖介入2020 年美國總統大選的32名人士。

白宮發表聲明說，拜登下達的制裁令，「傳達了一道訊息，也就是倘若俄羅斯持續或升高其顛覆性國際行動，美國將採取具戰略與經濟衝擊性方式，讓俄羅斯付出代價」。

聲明首先指出，俄羅斯「致力破壞美國與盟友及夥伴舉辦自由且公平民主選舉及其民主體制」。

這是指俄羅斯情報單位涉嫌在2016與2020年美國總統大選期間，操弄一連串假消息與齷齪手段，部分是為了協助川普（Donald Trump）的選情。

白宮說，這些制裁也是為了回應「對付美國與盟友及夥伴的惡意網路活動」，指的是去年透過資訊科技公司SolarWinds漏洞，對美國政府電腦系統發動大規模駭客入侵。

美國決定針對俄羅斯的「顛覆行動」施加經濟制裁並驅逐外交官，「北大西洋公約組織」（NATO）盟邦今天表態支持美方的決定。

(中央社)