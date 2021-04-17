第四分局黎明派出所利用機會走入鄉里，向民眾宣導關於詐騙集團常用的手法及防詐觀念，來提升民眾對於防詐的警覺心。（警方提供）

坊間詐騙集團持續不斷將舊有手法重新包裝，並圍繞時下熱門議題伺機而動，使民眾的錢財備受威脅；台中市政府警察局第四分局黎明派出所為降低民眾遭受詐騙的機率，利用機會走入鄉里，向民眾宣導關於詐騙集團常用的手法及防詐觀念，來提升民眾對於防詐的警覺心。

警方指出，黎明派出所日前至三和里廖元湖里長所主辦的三和里里工作會報暨鄰長會議向里民進行宣導，由所長林澤聰親自向當地里民講解近期三大熱門騙術以「投資型詐騙」、「釣魚簡訊」及「假貼圖」最常見。其中投資型詐騙，根據內政部警政署統計截至今年二月底造成民眾的財務損失將近3億元！

警方調查，主要透過不明網站、臉書或是私人Line群組等招募方式，以「穩賺不賠」、「保證快速回本」等誘人話術，誘使被害人投資受騙。林澤聰表示現今科技的發達造就了詐騙手法的多樣性，再次呼籲「天下沒有白吃的午餐」，談到「錢」就要保持敏感度，切勿輕信來路不明的投資。

林澤聰除向里民宣導防詐新觀念外，也向里民宣導可以接收第四分局的治安簡訊，係由分局費心撰寫後發送給民眾，內容包含臺中市警方在打詐、掃毒之成效外，還有新的交通安全規範及市政宣導，讓民眾可以隨時掌握第一手的實用資訊，在場民眾直呼波麗士真的好貼心。

林澤聰強調，打詐一直是警方重視的議題之一，除了積極掃蕩詐騙集團外，也會利用各種機會場合向民眾多加宣導犯罪預防觀念，遇有疑似詐騙電話應撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案專線110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則方能保護自己不受騙。

(中時 )