台中市周姓男子於20日下午1時許，駕駛小貨車行經中清路與經貿1路口停等紅燈，被巡邏警盤查，因其身上散發濃濃酒味，經酒測值達到0.19MG／L超標，違反道路交通管理處罰條例第35條，警方依法開出酒駕告發單並扣車。

台中市警第五分局水湳派出所警員日前停等紅綠燈時，發現左後1部自小貨車緩緩駛近，施員注意到該駕駛未繫安全帶，為了維護用路人的安全，施警遂請該車靠邊停車並提醒應繫上安全帶以策安全，卻聞到周姓駕駛散發濃濃酒味。

警方發現周男「面露紅光」，員警對周進行酒測，周還辯稱「剛才走路太熱的關係啦！」但酒味實在是太濃，施員詢問周男，你什麼時候喝的？周男才坦言「昨晚約9點喝的啦。」供詞反覆。

經警方酒測後，周男酒測值達到0.19MG／L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例第35條相關裁罰標準，警方開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。

水湳派出所表示，常宣導酒後不開車，但仍有少數人明知自己喝很多酒的情況下，自恃稍作休息或睡幾個小時後，以為很快退酒，但很多駕駛仍帶有酒容酒味不自知，殊不知很多車禍都是這樣心存僥倖的情況下發生，警方呼籲，切勿僅酒過量，且酒後寧可休息久一點，勿心存僥倖開車上路。

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(中時 )