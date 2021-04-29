交通部4月21日預告「道路交通安全規則第78條修正草案」，要求公車駕駛人若造成乘客夾傷者，最高可吊扣駕駛執照6個月。有立委認為類似意外不見得全是司機的錯，交通部則表示目前只是預告階段，預告60天之後會了解民眾意見。

立法院交通委員會29日提案修正道路交通管理處罰條例及公路法並備詢答，立委洪孟楷指出，交通部上周公告修法，指出公車夾傷意外頻傳，要扣公車駕駛駕照6個月。但洪孟楷聽到有些公車駕駛回饋，表示覺得很委屈，修法對司機太嚴苛，因為有時是乘客自己睡著，到站時才匆匆忙忙下車，或是其他情況，不能全怪司機。

洪孟楷表示，最近網路上流傳一張圖，有公車司機要求乘客下車不用說謝謝，原來是因為司機出一趟車要面對上千名乘客，一天要回一千句「謝謝」，只要一個沒回，就擔心被客訴沒禮貌。交通部是否能夠體諒公車駕駛的辛勞？公車上發生夾傷意外，過錯都歸司機，這是柿子挑軟的吃。

立委陳素月稍後也問及，表示不是歸責於公車司機的部分，修法部分應該更周全。

交通部政務次長陳彥伯回應，道路安全修正案現在只是預告階段，預告60天之後將了解民眾意見。如果不是駕駛過錯當然免罰，至於乘客責任應該如何規範，相關條文怎麼修，希望參採大家意見。

據交通部預告修法內容，公共汽車開啟或關閉車門上、下客時，應先確認乘客安全無虞，若違反該規定並致乘客受傷或重傷者，可依道路交通管理處罰條例第61條第3項規定，處記違規點數3點或吊扣駕駛執照3個月至6個月處分。

(旺報 )