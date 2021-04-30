張姓女學生早上被公車撞倒，當場無生命徵象，送醫急救中。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中清水嘉陽高中校門前，30日發生一起死亡車禍事故，一名女學生要過馬路時，遭一輛165號公車直接撞上，送醫搶救後仍宣告不治。肇事司機事後無奈表示，當時下坡煞車失靈，車上又有4、50名乘客，為了避免造成更大傷害，只能選擇往前開。不過警方仍在調查釐清事故原因。

42歲林男司機今天早上駕駛巨業公車，7時許沿中航路3段由東往西行駛，行經嘉陽高中前，約有9名男女學生搭前一班9號公車下車後，等到綠燈穿越馬路時，林男駕駛的165公車沒有煞車開過來，學生以為公車遇到紅燈就會停下來，仍一如往常行走，不料，公車卻迎面衝過來，學生嚇得驚聲尖叫逃命，有人往校門口跑，有人往回跑，但在人群中間的16歲張姓女學生，不慎遭撞輾過，送醫後傷重不治。

林姓司機肇事後供稱，事發時下坡煞車失靈，連踩好幾次煞車都無效，雖然有看見女學生過馬路，可是當下只有兩個選擇，一個是公車去擦撞山壁讓車子停下來、另一個是繼續往前開，因為車上當時有40、50名乘客，擔心擦撞山壁會造成更多傷亡，最後只能選擇往前開，才會撞上張姓女學生。不過警方仍在調查事故發生原因，是否如林姓司機所說。

校方指出，被撞身亡的張姓女學生，就讀一年級飛機修護科，在校成績優異，幾乎都是第一名，由於班上只有2名女學生，平常熱心公益，來自低收家庭，師生聞噩耗後都相當不捨，校長也在第一時間趕往醫院探視，學校已對其他逃過一劫的學生進行心理輔導。

(中時新聞網)