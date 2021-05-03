台中市一名2歲男童今天被父母發現在家中遭折疊桌夾住、無生命徵象，消防局獲報到場將男童送醫，意外原因警方正調查中。
台中市消防局表示，下午1時44分接獲報案指出，中區台灣大道一段一處住宅，有年約2歲男童在家中胸部遭壓傷、無生命徵象，派遣中區分隊、救護車1輛與消防人員2名前往處理。
消防人員表示，到場時經了解，男童在家中被父母發現時，胸部遭折疊桌夾住且無生命徵象，由救護車緊急送往澄清綜合醫院平等院區救治，意外原因由警方調查中。（編輯：張雅淨）1100503
(中央社)
台中市一名2歲男童今天被父母發現在家中遭折疊桌夾住、無生命徵象，消防局獲報到場將男童送醫，意外原因警方正調查中。
台中市消防局表示，下午1時44分接獲報案指出，中區台灣大道一段一處住宅，有年約2歲男童在家中胸部遭壓傷、無生命徵象，派遣中區分隊、救護車1輛與消防人員2名前往處理。
消防人員表示，到場時經了解，男童在家中被父母發現時，胸部遭折疊桌夾住且無生命徵象，由救護車緊急送往澄清綜合醫院平等院區救治，意外原因由警方調查中。（編輯：張雅淨）1100503
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