台中市一名2歲男童今天被父母發現在家中遭折疊桌夾住、無生命徵象，消防局獲報到場將男童送醫，意外原因警方正調查中。（警方提供）

台中市一名2歲男童今天被父母發現在家中遭折疊桌夾住、無生命徵象，消防局獲報到場將男童送醫，意外原因警方正調查中。

台中市消防局表示，下午1時44分接獲報案指出，中區台灣大道一段一處住宅，有年約2歲男童在家中胸部遭壓傷、無生命徵象，派遣中區分隊、救護車1輛與消防人員2名前往處理。

消防人員表示，到場時經了解，男童在家中被父母發現時，胸部遭折疊桌夾住且無生命徵象，由救護車緊急送往澄清綜合醫院平等院區救治，意外原因由警方調查中。（編輯：張雅淨）1100503

(中央社)