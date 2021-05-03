中市驚傳3歲男童遭折疊桌夾死，父母：僅20分不見蹤影竟生意外。

中市驚傳3歲陳姓男童遭摺疊桌夾死意外，台中市第一警分局表示，下午1時30分接獲通報抵達現場，家長已將男童送醫，據家長陳述，當時男童與父母在樓下照顧弟弟，家長發現男童不見身影僅約20分鐘，到處尋找，沒想到竟在樓上發現他被摺疊桌夾住，緊急打119求救將他送醫。

據了解，陳姓男童父母租住在12樓的樓中樓，男童趁父母不注意獨自到樓上玩耍，不慎撞到擺在一旁的折疊桌，折疊桌瞬間搖晃傾倒，衍生夾人意外，男童當場被折疊桌夾住胸部，勒到昏迷。

救護人員到場時，男童已無生命徵象，緊急送往平等澄清醫院急救仍回天乏術。澄清醫院醫生李世仁表示，陳姓男童到院前已無呼吸心跳，左邊胸部有瘀血痕跡，無其他明顯外傷，經搶救30分鐘後，在15時27分急救無效宣告不治。警方目前介入調查釐清事故原因，並轉報社會局介入處理。

據房東表示，陳姓男童的父母喜歡找朋友來小賭怡情，沒想到，摺疊賭桌竟然奪走男童性命。

(中時 )