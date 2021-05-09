台中市政府警察局婦幼警察隊規畫「小紅帽森林歷險記」劇場，強化大眾對於婦幼安全的認知。（盧金足攝）

台中市政府警察局婦幼警察隊規畫「小紅帽森林歷險記」劇場，強化大眾對於婦幼安全的認知。（盧金足攝）

溫馨母親節，台中市政府警察局婦幼警察隊規畫「小紅帽森林歷險記」劇場，藉由劇中的主角小紅帽，傳達工商業高度發展造成的外在誘惑，及親子關係的疏離等社會問題，教導孩子如何正確自我安全保護措施與防範的基本常識。

市警局表示，致力「婦幼安全」工作，互動性的戲劇教育

，啟發孩子學習的興趣，教導小朋友保護自身安全，面對危險時的應變處理能力，強化大眾對於婦幼安全的認知，減少傷害事件的發生，健全兒童身心健康的發展。

「小紅帽森林歷險記」描寫小紅帽因為住在森林中的奶奶生病，帶著媽媽所準備的點心去探望奶奶，前往森林的路途中，遇見壞心的大野狼，天真無邪的小紅帽，受不了外在誘惑而失去戒心，使得大野狼有機可乘。

就在小紅帽一步步踏入大野狼的陷阱時，幸好警察熊先生適時的出現，使小紅帽的危機得以解除，大野狼也受到了應有的懲罰。

警方希望活動結合時事並置入兒童安全議題核心，讓孩童輕鬆學習正確的人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，讓家長與小孩有更多的互動討論，增進父母親子教養知能，有效情緒溝通技巧。

(中時 )