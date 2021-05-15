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國內疫情爆炸，萬華茶室群聚風暴持續擴大中，北市府急設4個快篩站開放加強監控對象採檢。而，鄉民女神黃拉結則在臉書分享，一名電視台記者前往萬華區採訪一名阿伯時，背景出現一名正義姐，朝著記者大呼叫，「記者你們不要採訪他，他也許是帶原者，他常去確診茶室泡。」

國內知名論壇《批踢踢實業坊》之紅人qn（黃拉結）14日在個人臉書粉絲專頁上分享一段新聞畫面，影片中，電視台女記者舉著麥克風在龍山寺廣場採訪著清潔阿伯，阿伯說，「受疫情影響，一些遊民比較不敢來」。

沒想到，阿伯話還沒說才說一半，身後遠遠殺出一名大姊，該名大姊語氣宏亮朝著記者說，「各位記者請你們不要採訪他，他也許是帶原者！茶室的老闆娘中標，現在住在和平醫院。他常常去那裡泡」，影片下一秒還見到記者舉著的麥克風突然縮了一下，大姊則繼續說，她苦心狂勸阿伯去篩檢，對方卻不肯，甚至還揚言要叫社會局來抓阿伯，要大家「不要跟阿伯講話，離他遠一點」，大姊話一出，場面氣氛降至冰點。

黃拉結也在內文中直呼「幫記者QQ」，並呼籲高危險族群不管是為了自己，還是為了其他人，都快點去篩檢；文章曝光後，部分網友懷疑該名正義姐說詞的真實性，也有人認為，若阿伯真的有與確診茶室老闆娘有接觸，被請去篩檢也沒什麼不對。

實際上，北市府14日即公布，勸導五大類加強監控對象主動前往篩檢，包括，曾於4月15日後，至萬華茶藝館之相關工作人員與顧客、因發燒或上呼吸道症狀於萬華區就醫或藥房買藥的民眾（不限萬華區）、因發燒或上呼吸道症狀曾於其他區醫療院所就醫之萬華區民眾、遊民、外配、或弱勢族群以及有意願篩檢之民眾。可前往聯合醫院中興院區、和平醫院、西園醫院以及剝皮寮快篩站進行檢測，希望能徹底找出潛在的確診民眾。

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(中時新聞網)