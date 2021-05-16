對於萬華兩處新冠肺炎快篩站的陽性率高竟高達10%一事，國民黨立委賴士葆表示，這樣的結果很嚇人，而談到疫苗採購，他感嘆，不免讓人痛心疾首；他也表示，蘇貞昌不久之前才說台灣沒有施打疫苗的急迫性，相較於如今的窘迫，讓人無言。

賴士葆16日在臉書指出，回想過去一年多，多少專家學者呼籲要普篩或快篩的建議，指揮中心置之不理，原來大家追求每天「+0」的美化數字，隱藏在背後的是沒有症狀的帶原者無法被揪出來，在社區裡面亂竄，至終紙包不住火，總是要面對現實。

賴士葆談到疫苗採購，不免讓人痛心疾首。他說，政府多次嚴重的失誤，不接受監督，不檢討改進，台灣達到群體免疫需要施打千萬劑的疫苗，至今只進來31萬劑。蘇貞昌不久之前才說台灣沒有施打疫苗的急迫性，相較於如今的窘迫，讓人無言。

他強調，不要再細數過往防疫的政績，也不必不停的大內宣-有政府會做事、有政府請安心。確診的人數飆高，誰會安心？最後他也呼籲，在病毒面前我們只能謙卑。

(中時新聞網)